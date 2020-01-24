نتائج قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

2020/01/24 | 16:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجريت، اليوم الجمعة، قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد انتهاء مباريات دور الـ32 يوم أمس الخميس، بتأهل 16 فريقًا للدور ثمن النهائي.

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