فيديو : ابنة قاسم سليماني تتحدث اللهجة اللبنانية بطلاقة

2020/01/24 | 16:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة مقطعا مصورا لزينب ابنه الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وهي تتحدث اللهجة اللبنانية بطريقة لافتة.فيديو متداول لـ #زينب_سليماني ابنة الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني، وهي تتحدث اللهجة اللبنانية بطريقة لافتة، أثناء حفل تأبيني لوالدها أقامته الهيئات النسائية لـ "حزب الله" بالضاحية الجنوبية في بيروت#لبنان #المستقلة pic.twitter.com/IxglyM1rAf — […]

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