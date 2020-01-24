ردّاً على تهديد الميلشيات لـ “صالح.. “الشيخ علي”: عليكم الاستعداد لدفع الثمن

2020/01/24 | 16:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- الحل العراق نوّه النائب العراقي ورئيس #تحالف_تمدّن #فائق_الشيخ_علي، إلى أنّه «لا أحد يستطيع أن يمسّ شعرةً من الرئيس العراقي #برهم_صالح» بعد عودته من #منتدى_دافوس.مؤكّداً في تغريدةٍ على حسابه […]

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