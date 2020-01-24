قرعة سهلة لريال مدريد وبرشلونة في ثمن نهائي كأس اسبانيا

2020/01/24 | 16:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأسفرت قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، التي أجريت عصر اليوم الجمعة، عن مواجهتين سهلتين للقطبين ريال مدريد وبرشلونة.ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد نظيره ريال سرقسطة، فيما يلعب برشلونة أمام ليغانيس، كما يواجه فالنسيا منافسه ليونيسا القادم من دوري الدرجة الثانية ، وستلعب جميع مباريات الأدوار المقبلة بنظام المباراة الواحدة، باستثناء الدور قبل النهائي.وتقام المباريات في الأسبوع المقبل خلال الفترة ما بين 28 و30 كانون الثاني الجاري، وذلك على ملعب الفريق القادم من الدرجة الأدنى، وفي حالة مواجهات أندية الليغا معاً يقام اللقاء على ملعب الفريق الذي سحب أولًا.ومن المنتظر أن يتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بدءا من دور الـ 16، حيث لم يتم استخدام هذه التقنية في الأدوار السابقة.

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