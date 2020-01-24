بركان بشري غاضب من الوجود الامريكي في العراق

2020/01/24 | 16:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج الملايين من المتظاهرين وسط العاصمة العراقية بغداد ، صباح الجمعة، في احتجاج مناهض للوجود العسكري الأمريكي في البلاد، تلبية لدعوة زعماء المقاومة في...

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