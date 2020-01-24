2020/01/24 | 16:14 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غدا..اتحاد الكرة يعقد المؤتمر السنوي لهيئته العامة في فندق الشيراتون وسط العاصمة بغداد

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