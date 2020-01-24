بارزاني يكشف اهم مادار بينه وبين ترامب في دافوس

2020/01/24 | 16:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الجمعة، عن مضمون محادثاته مع الرئيس الاميركي، دونالد ترمب، خلال اللقاء الذي جرى على هامش اعمال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا.

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