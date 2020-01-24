التخطيط تكشف عن عدد سكان العراق لعام 2019

2020/01/24 | 16:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الجمعة، أن عدد سكان العراق تجاوز 39 مليون نسمة خلال عام 2019، مشيرة إلى أن هناك تراجع بنسب الأمية، وارتفاع بمعدلات الالتحاق في الدراسة الابتدائية.

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