الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجا على تصريحات بشأن عملية سليماني

2020/01/24 | 16:21 - المصدر: الحرة

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استدعت وزارة الخارجية الكويتية الجمعة السفير الإيراني محمد إیراني احتجاجا على تصريحات مسؤول عسكري إيراني رفيع تحدث فيها عن انطلاق طائرة أميركية، شاركت في عملية استهداف قاسم سليماني، من قاعدة عسكرية كويتية.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان نشرته وكالة كونا الرسمية، إن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله اجتمع مع السفير الإيراني وعبر عن استيائه من تصريحات قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري في إيران أمير علي حاجي زادة والذي ذكر فيها أن قاعدة علي السالم في الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرا.

وأعرب الجار الله عن استغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات، مجددا نفي دولة الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم.

وطلب الجار الله من السفیر الإیراني أن یصدر عن المسؤولین في إیران توضیح حقیقة موقف الكویت المشار إلیه وأن لا یتم تكرار مثل ھذه التصریحات التي من شأنھا الإساءة للعلاقات بین البلدین.

وقتل سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أميركية بواسطة طائرة مسيرة استهدفته في الثالث من الشهر الجاري قرب مطار بغداد.

وكان قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة قال إن أربع إلى خمس قواعد شاركت في هذه العملية من بينها قاعدة علي السالم في الكويت.

ونفت رئاسة أركان الجيش الكويتي في تغريدة نشرت على حسابها في تويتر في الخامس من هذا الشهر "استخدام قواعد دولة الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار".

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