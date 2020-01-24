2020/01/24 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت شرطة محافظة البصرة، الجمعة (24 كانون الثاني، 2020) القاء القبض على 3 متهمين بسرقة عجلة والاعتداء على صاحبها في البصرة.

وذكرت الشرطة، في بيان، أنه "بعد ورود اخبار الى عن وجود مشاجرة والاعتداء على أحد المواطنين وسرقة عجلته من قبل 3 متهمين في ام قصر، على السرعة تم الانتقال إلى محل الحادث ومطاردة المتهمين ومحاصرتهم والقاء القبض عليهم".

وأشارت الى "ضبط العجلة المسروقة وتوقيفهم وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي".

بغداد اليوم-بغداد

دعا النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، الجمعة (24 كانون الثاني 2020)، الكتل السياسية الى التعاون مع رئيس الجمهورية برهم صالح حال عودته من منتدى دافوس، من أجل اختيار شخصية وطنية ومستقلة لرئاسة الوزراء وفق ما ي

بغداد اليوم- ديالى

قالت كتلة بيارق الخير النيابية، الجمعة (24 كانون الثاني 2020)، إن هناك ألغاماً في قانون الانتخابات الجديد الذي صُوت عليه في مجلس النواب.

وقال رئيس الكتلة محمد الخالدي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قانون الانتخابات الجدي

بغداد اليوم- بغداد

أصدر الخبير القانوني، علي التميمي، الجمعة (24 كانون الثاني 2020)، توضيحاً بشأن إخراج القوات الأمريكية من العراق وفقاً للقانون، مبيناً أن عبد المهدي لا يستطيع إخراجها، وذلك باعتبار أن حكومته تصريف أعمال.

وقال التميمي في بيان ت

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