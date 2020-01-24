سولاف: سأكون ضمن الدراما السورية في رمضان المقبل

2020/01/24 | 16:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الممثلة العراقية سولاف جليل، اليوم الجمعة، أنها ستكون خلال الموسم الرمضاني المقبل في الدراما السورية مع نخبة من نجوم سوريا في عملين مختلفين .

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