امير، طبيب اتخذ من العزف وسيلة لتحقيق النجاح في عمله

2020/01/24 | 16:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد : يسرى علي الداؤدي أمير عبد الهادي الداؤودي من مواليد الموصل، حي الجزائر 1987، تخرج من جامعة الموصل وحصل على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان عام 2011، وهو حاليا طبيب في دائرة صحة نينوى.مراحل نمو هوايته يقول “امير” ل “ايزيدي 24″، “عندما كنت طفلا لم تكن لدي فكرة ماذا أريد ان اصبح في …

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