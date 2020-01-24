تعرف قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

2020/01/24 | 16:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أسفرت قرعة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، اليوم الجمعة، عن مواجهات سهلة لبرشلونة وريال مدريد

نتيجة القرعة

باداجوز×غرناطة ليونيسا×فالنسيا ديبورتيفو تينيريفي×أتلتيك بيلباو

ريال سرقسطة×ريال مدريد ميرانديز×اشبيلية رايو فاليكانو×فياريال

برشلونة×ليجانيس ريال سوسيداد×أوساسون

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