2020/01/24 | 16:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت منظمة الصحة العالمية ،اليوم الجمعة، إن من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، مضيفة أن من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.

وقال طارق جاسرفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية في جنيف "التركيز لا ينصب بشدة على الأعداد، التي نعلم أنها سترتفع".

وأعلنت السلطات الصحية الصينية وفاة 26 حالة بسبب المرض وإصابة 830.

وقال المتحدث "من السابق لأوانه استخلاص نتائج بشأن مدى شراسة الفيروس".

وأضاف أن "منظمة الصحة قد تدرس مع شبكة خبرائها استخدام علاجات ولقاحات متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، الناتجة عن إحدى سلالات فيروس كورونا، كعلاج محتمل للسلالة الجديدة من الفيروس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية ترجح ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية ترجح ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).