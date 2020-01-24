الانواء الجوية ترصد 754 هزة ارضية خلال 2019

2020/01/24 | 16:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الجمعة، عن رصدها 754 هزة ارضية توزعت في مناطق مختلفة من العراق خلال عام 2019.وقالت الهيئة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "قسم الرصد الزلزالي سجل 754 هزة أرضية توزعت على مناطق مختلفة من البلاد"، مبينة ان "النسبة الأعلى لحدوث النشاط الزالزالي تركزت على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للبلاد".وبينت ان "زيادة عدد الهزات الأرضية التي حدثت كان سببها موقع العراق بالقرب من الخط الزلزالي المحادي للدول المجاورة للبلاد.يذكر ان العراق تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع ايران.

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