منتخب العراق للفن النبيل يعلن التحدي في حلبة الكويت

2020/01/24 | 16:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوصل منتخب العراق للناشئين بالملاكمة الى دولة الكويت للمشاركة في بطولة العرب التي ستنطلق منافستها من الرابع والعشرين حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.وقال رئيس الوفد العراقي اسماعيل خليل لـ"كلكامش برس"، ان العراق سيشارك في هذه البطولة بثمانية ملاكمين هم " حسين جاسم ، احمد فواد ، كرار حيدر كاظم ، سجاد عباس، كرار حيدر اسماعيل، مهدي جبار، ضرغام كريم كاظم ، زين العابدين سجاد ومقتدى عدنان" .واضاف خليل، ان الوفد العراقي وصل الاراضي الكويتية مساء امس الخميس بعد رحلة شاقة عن طريق البر وذلك لعدم وجود رحلة مناسبة لموعد البطولة عبر الخطوط الجوية العراقية .واشار الى ان نزالات اليوم الاول ستشهد مشاركة اثنين من ملاكمينا "سجاد عباس ومهدي كاظم" املين بتحقيق النتائج الايجابية والعودة بالاوسمة الذهبية الى العراق.

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