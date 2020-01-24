شاهد صور جديدة للتظاهرات المليونية في العراق

2020/01/24 | 16:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مواقع خبرية صورا جديدة للحشود المليونية التي شاركت في تظاهرات اليوم بالعاصمة العراقية بغداد....

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