2020/01/24 | 16:39 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشرت مواقع خبرية صورا جديدة للحشود المليونية التي شاركت في تظاهرات اليوم بالعاصمة العراقية بغداد....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد صور جديدة للتظاهرات المليونية في العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد صور جديدة للتظاهرات المليونية في العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد صور جديدة للتظاهرات المليونية في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).