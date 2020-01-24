عصام مخول - -قنطار-.. تصدي سياسي خير من درهم وقاية فجّة!

2020/01/24 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_مخول في عددها الصادر في 28.9.2004 نشرت صحيفة "دنيا الوطن"الفلسطينية، أسوة بصحف أخرى، خبرا مفصلاتحت عنوان: "في سجنه في هداريم:الاسير قنطار يحمّل النائب مخول تحياته الكفاحية في ذكرى احداث اكتوبر"، ونقل الخبر تفاصيل عن زيارة قمت بها للالتقاء بالأسير اللبناني سمير قنطار في سجنهداريم، بعد مماطلة طويلة من وزارة الامن الداخلي بشتى الذرائع والحجج منذ تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله واستثناء القنطار ......

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