سهيل قبلان - الواقع يتطلب ذهاب وغياب الحكومة بلا رجعة

2020/01/24 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان الكذب والسرقات والاغتصابات والعنف والعنصرية والاستعلاء والاصرار على زرع الاحقاد والدوس على السلام وقيمه وجماليته والتمسك بالاحتلال رغم كارثيته, اساس الاخلاق والمستنقع الذي يصرون وعلانية على الرشف من مياهه الاسنة الملوثة واوحاله القذرة هنا مجسدا بحكومة وممثلي اليمين الذين يصرون على شق وتمهيد السبيل نحو الفاشية, وحقيقة هي انه عندما يجري العمل عن قناعة وحسن نية وصدق وامانة واخلاص للحياه جميله وسعيدة......

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