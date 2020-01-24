ماكدونالدز تغلق فروعا لها في الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا

2020/01/24 | 16:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شركة "ماكدونالدز" الأمريكية العالمية، اليوم الجمعة، توقيف أعمالها في خمس مدن صينية على خلفية انتشار فيروس كورونا في الصين.

ونشرت الشركة بيانا على موقعها الرسمي أكدت فيه إغلاق مطاعمها ومراكز بيعها في المدن الخمسة، وفق بيان نشر على موقعها الرسمي،.

وسيتم إغلاق المنافذ في عدد من المدن الصينية، منها ووهان، وإيزو، وهوانغقانغ، وتشيانجينغ، وشيانتاو، اعتبارا من اليوم الجمعة، وجميعها تقع في مقاطعة هوبي، والتي انتشر فيها الفيروس مؤخرا، بحسب "سي إن إن".

ويأتي هذا الإجراء بعد تخوف القائمين على الشركة من أنباء انتشار الفيروس، وارتفاع عدد الإصابات به، وانتقاله بالعدوى.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، في وقت سابق، وفاة 26 حالة بسبب المرض وإصابة 830 آخرين، وأعلنت وزارة الصحة اليابانية عن ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من الصين.

وصرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، مضيفة أنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.

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