2020/01/24 | 16:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، تعرض ادارة احدى المدارس الابتدائية في الدواية للحرق.

وذكر اعلام شرطة ذي قار في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "استخبرت مديرية شرطة قضاء الدواية شرق مدينة الناصرية بوجود حريق في مدارس القضاء الابتدائية في منطقة الزبيدية النائية وعلى الفور توجه مدير خفر القسم مستصحبا ضباط التحقيق وخبراء الادلة الجنائية وتبين ان فقط ادارة المدرسة تعرضت للحرق بالكامل اثناء عدم تواجد الحارس علما الحادث قبل طلوع الفجر".

واضاف ان "قاضي التحقيق الخفر قرر احضار مدير المدرسة وتوقيف الحارس وفق المادة ( 342 ) من قانون العقوبات العراقي".

وطالبت الشرطة المواطنين، بان "المدرسة وجدت للعلم والنور لابنائنا وليس لسلطة او لحكومة معينة و يرجى التعاون التام مع قواتنا الامنية لاتخاذ الاجراء ات القانونية بحق المحرضين والقائمين على على هكذا افعال شنيعة بحق مستقبل ابناء المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار تؤكد تعرض ادارة احدى المدارس في الدواية للحرق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار تؤكد تعرض ادارة احدى المدارس في الدواية للحرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).