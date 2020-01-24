انفجار عنيف في مدينة هيوستن الأميركية 

2020/01/24 | 16:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – هز انفجار عنيف مدينة هيوستن الأميركية بولاية تكساس في وقت مبكر الجمعة، بحسب ما أفادت الشرطة، أيقظ دويه العديد من السكان قبيل الفجر.وحذرت شرطة هيوستن جميع السواق من الاقتراب من موقع الانفجار غرب المدينة حيث تصاعدت أعمدة دخان، بحسب وسائل اعلام محلية.وذكرت شبكة “سي إن إن” أن الانفجار وقع […]

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