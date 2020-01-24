التوتر يعود على سريع محمد القاسم.. واصابات في صفوف المحتجين

2020/01/24 | 17:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تجدد تأزم الاوضاع على سريع محمد القاسم اليوم الجمعة، بين القوات الامنية والمتظاهرين هناك، فيما وقعت اصابات بين المحتجين بعد استخدام قنابل الغاز من قبل قوات مكافحة الشغب.وقال مصدر امني لـ”يس عراق”، إن “توترات نشبت بين القوات الامنية والمتظاهرين على سريع محمد القاسم”، مبينا ان “قوات مكافحة الشغب استخدمت القنابل المسيلة […]

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