وفاة ثاني متظاهر في ديالى متاثراً بجراحه

2020/01/24 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر محلي في ديالى، اليوم الجمعة، بوفاة ثاني متظاهر متاثراً بجراحه التي تعرضها لها يوم...





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