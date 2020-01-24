6 قتلى في إطلاق نار ببلدة روت آم سي الألمانية

2020/01/24 | 17:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، بأنها تنفذ عملية "كبيرة" ببلدة "روت آم سي" الجنوبية، وذلك عقب حادث إطلاق نار.

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