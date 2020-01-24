مليونية “رفض الاحتلال” خالية من “الرايات الثانوية”.. هل انصاعت الفصائل لـ”تعليمات الصدر” أم اكتفت بالتظاهر في تويتر؟

2020/01/24 | 17:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انتهت التظاهرة المليونية التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والرافضة لـ”الوجود الامريكي” في العراق، دون ظهور صورة او راية او هتاف، التي اعتاد جمهور الفصائل ومناصرو الحشد الشعبي رفعها خلال فعالياتهم الاحتجاجية، بالرغم من اعلان قادة عدة فصائل الالتحاق بلميونية الصدر.مليونية “خالية” من الرايات والشعارات الثانوية واكتفى المحتجون […]

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