اجراءات امنية مشددة في المانيا بعد مقتل 6 مدنيين

2020/01/24 | 17:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، أن 6 قتلى سقطوا في إطلاق نار بمبنى في بلدة روت آم سي، جنوب غرب البلاد.وأضافت أنها قبضت على مشتبه به، لافتة إلى أن الدلائل الأولية تشير إلى أن إطلاق النار مرتبط "بعلاقة شخصية".كما أوضحت بأن الجاني يعرف القتلى على الأرجح، مرجحة أن تكون القصة جنائية وليست ارهابية ، وانها اتخذت اجراءات امنية مشددة في البلدة التي تقع جنوب غرب المانيا.يذكر ان المدن الالمانية تشهد بين فترة واخرى تفجيرات ارهابية وحوادث بالقتل يذهب ضحيتها العشرات من المواطنين والمهاجرين.

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