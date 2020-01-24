بالصور.. معرض فوتوغرافي بساحة التظاهر في بابل

2020/01/24 | 17:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقام متظاهرو بابل، اليوم الجمعة، بافتتاح معرضا للصور الفوتوغرافية في ساحة الاعتصام الرئيسية في المحافظة وثقت فيه احداث التظاهرات منذ انطلاقها يوم 1 تشرين الاول من عام 2019 وحتى اللحظة.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المتظاهرين وجهوا دعوات الى المصورين الفوتوغرافيين في المحافظة قبل ايام من اجل اقامة هذا المعرض الذي يوثق احداث التظاهرات منذ انطلاقها وحتى اليوم، مبيناً ان المعرض شهد اقبالا واسعا من قبل المصورين على عرض صورهم.

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