الشيخ خالد الملا: العراقيون احبطوا مخططات اعداء الوطن

2020/01/24 | 17:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا ان العراقيين احبطوا مخططات اعداء الوطن. ...

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