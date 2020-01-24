إلهام - -نريد وَطناَ!ً

2020/01/24 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إلهام "نريد وطن!"قتلتنا هذه الجملة.لكنها ببساطتها عبرت عن ما يبحثن عنه.حلم جيل جديد، لم يعرف غير الحروب.لكنه يصر أن يحلم.يحلم بوطن يحبه كما يحبوه.يريدون وطناً.يردن وطناً.وطن يحترم كرامتك.أدميتك.حقوقك المتساوية.وطن يضع الإنسان في مقلتيه.وطن لا يسألك عن مذهبك.عن دينك.عن جنسك.عن مكانتك المجتمعية.للإنسان فيه.مواطن ومواطنة.وطن للجميع.تلك العبارة كانت محو......

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