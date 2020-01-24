وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [4]

2020/01/24 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (10)(خلاصة..)..لماذا أسوق هاته المقدمة الطويلة، ولا أدخل في الموضوع مباشرة؟..أقول: كيف ندخل في النصّ، دون اجتراء نقد النص وتحليله؟..وكيف نبدأ في نقد النص، دون التعمق في دراسة بيئة النص ومماحكاتها الأنثروبولوجية والإجتماعية، ومسؤوليتها في (إفراز) و (إنتاج) النص، وتداعياته؟..من هو الأولى: البيئة أم الانسان؟..العالم أم الانسان؟..الكون أم الانسان؟..الوجود أم الانسان؟..الحياة أم......

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