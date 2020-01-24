2020/01/24 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وديع_العبيدي (10)(خلاصة..)..لماذا أسوق هاته المقدمة الطويلة، ولا أدخل في الموضوع مباشرة؟..أقول: كيف ندخل في النصّ، دون اجتراء نقد النص وتحليله؟..وكيف نبدأ في نقد النص، دون التعمق في دراسة بيئة النص ومماحكاتها الأنثروبولوجية والإجتماعية، ومسؤوليتها في (إفراز) و (إنتاج) النص، وتداعياته؟..من هو الأولى: البيئة أم الانسان؟..
العالم أم الانسان؟..
الكون أم الانسان؟..
الوجود أم الانسان؟..
الحياة أم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [4]) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العالم أم الانسان؟..
الكون أم الانسان؟..
الوجود أم الانسان؟..
الحياة أم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [4]) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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