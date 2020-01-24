ادهنوا السّلاح بقليلٍ من السّياسة

2020/01/24 | 17:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي وجيه مع استعادة شعار “ثورة العشرين الثانية”، عام 2020، من قبل زعيم #عصائب_أهل_الحق الشيخ #قيس_الخزعلي، يتبيّن لكل مهتمٍ بالشأن السياسي، وتطوّر الفكر السياسي للجماعات، أن العقل السياسي الشيعي العراقي […]

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