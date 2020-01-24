2020/01/24 | 17:23 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان: علينا أن لا نسمح بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/24 | 17:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: علينا أن لا نسمح بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: علينا أن لا نسمح بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).