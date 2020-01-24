السفارة الامريكية ببغداد توجه رسالة لمواطنيها

2020/01/24 | 17:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الامريكية في بغداد

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