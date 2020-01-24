علي عرمش شوكت - حل الازمة العراقية .. بات شبه معدوم بمشنقة التسويف

2020/01/24 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_عرمش_شوكت مخاضات عسيرة وفرز جلي ومزيد من الاصطفافات مع ركب الانتفاضة المتصاعد، لمواجهة القوى المتسلطة الباغية التي باتت منحسرة امام " ركن المفر" من اركان مربعها " الاخضر" المتمترسة فيه.يأخذنا هذا المرئي والملموس الى هواجس مرعبة.لاسيما وان مسامع الناس قد صمت بالوعود الغادرة الكاذبة، وازهقت النفوس بممارسات التسويف والمماطلة التي لم تعمر طولاً.غير ان ايقاع الحراك الشعبي قد ارغم المتسلطين على استصدار قانون......

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