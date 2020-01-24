شاهد: الفنان “كاظم الساهر” يتعرض لموقف محرج بسبب معجبة

2020/01/24 | 17:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى ، صورةومقطع فيديو للفنان العراقي كاظم الساهر ، وهو برفقة إحدى المعجبات ، وهى تلتقط معاه صورة، وقامت بإظهار الوشم الموجود على ظهرها.وشعر الساهر ، بنوعا من الإحراج عندما أصرت الفتاة على إظهار الوشم الموجود على ظهرها، المدون عليه إسم الفنان العراقى ومقولة من أغنيته ايش […]

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