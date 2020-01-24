تحالف الفتح يقدم شكره للصدر على الدعوة للتظاهرة المليونية

2020/01/24 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قدم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الجمعة، شكره الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على دع...





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