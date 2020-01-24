شاهد.. “مليونية الصدر” ضد الوجود الامريكي لم تخلو من الهتاف ضد ايران

2020/01/24 | 17:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم تخلو التظاهرة المليونية التي خرجت اليوم بدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضد الوجود الامريكي، من الهتاف ضد “التدخل الايراني” بحسب ما ترى شرائح شعبية واسعة.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، جانبا من التظاهرة المليونية التي دعا اليها الصدر، حيث ظهرت مجموعة ترتدي الاكفان وتصدح باهزوجة “لا امريكا ولا […]

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