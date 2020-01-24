اردوغان لميركل: لن نسمح بتدهور الوضع الامني في العراق

2020/01/24 | 17:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، ان بلاده لن تسمح بتدهور الاوضاع الامنية مجددا في العراق.وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ان تركيا ستقدم الدعم للعراق من اجل ابعاد المخاطر عنه وانها لن تسمح للتنظيمات الارهابية ان تقترب من حدوده.يذكر ان اللقاء الثنائي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عقد في قصر وحيد الدين التاريخي بمدينة اسطنبول واستمر اللقاء المغلق ساعة واحدة و20 دقيقة.

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