ضيف الله الشامي: الخروج المليوني بالعراق حدث تاريخي

2020/01/24 | 17:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق وزير الاعلام في حكومة الانقاذ الوطني اليمينة ضيف الله الشامي، اليوم الجمعة، على التظاهرة المليونية التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد تنديداً بال...

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