2020/01/24 | 17:42 - المصدر: الغد برس

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أردوغان: لن نسمح بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق وندعو الجميع إل

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أردوغان: لن نسمح بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق وندعو الجميع إلى التهدئة

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