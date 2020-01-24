الكشف عن انتشار صورة مليونية “مزيفة” استخدمت لتظاهرات اليوم: تعود لكربلاء في العام الماضي

2020/01/24 | 17:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت صفحة التقنية من اجل السلام، اليوم الجمعة، عن انتشار خبر مزيف لصورة قديمة، روجت الى انها من التظاهرة المليونية التي خرجت اليوم.وقالت التقنية في تدوينة ان “هذه الصورة التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي هي في كربلاء ويعود تاريخها الى شهر العاشر ٢٠١٩”، فيما نشرت مقطع الفيديو الاصلي الذي […]

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