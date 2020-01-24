2020/01/24 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_محمود هذا هو التاكيتك الرابع من اجل الانقضاض على الانتفاضة.يسعى التيار الصدري ومن معه من الميلشيات واحزابها لاتباعها لغرض اجهاض الانتفاضة ولحفظ مواقعهم في السلطة وحفظ العراق كملحق لدولة ايران.التاكتيك الاول هو استخدام سياسة العصا.فالعنف المفرط زائدا استخدام المجازر الجماعية كما جرى في الناصرية يوم 28 اذار.ولازالت هذه السياسة مستمرة لحد اللحظة.التاكتيك الثاني هو استخدام سياسة الجزرة، ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نادية محمود - تاكتيك جديد لحرف الانتفاضة عن اهدافها- تظاهرات الصدر المليونية .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#نادية محمود - تاكتيك جديد لحرف الانتفاضة عن اهدافها- تظاهرات الصدر المليونية .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).