وسيم وني - أين المجتمع الدولي من المحرقة الصهيونية المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني ...؟

2020/01/24 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وسيم_وني دائما نطرح هذا السؤال أين يقف العالم والمجتمع الدولي من الجرائم اليومية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني منذ إغتصاب فلسطين إلى يومنا هذا ؟؟ ليأتي جواب المجتمع الدولي اليوم بعقد مؤتمر في فلسطين المحتلة أطلقو عليه " منتدى المحرقة " بمشاركة عشرات القادة والزعماء من مختلف أنحاء العالم للتذكير بالجرائم التي ارتكتبها النازية وشعبنا الفلسطيني يتعرض كل يوم لمحرقة تضاهي في إجرامها ا......

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