2020/01/24 | 18:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خذ ما درست من الكنايات الغريبةخذ حقيقتك العظيمة(وانتصر)خذ فكرة عن طائر العنقاءقم من قبر صمتك(وانتصر)الأرض لكالله لكالحلم نخل الطيب لكقمر المجازات الضحوكةسكر الأحضانأغنية بحجم اليأس والقتلىوشوق حبيبة في آخر الأوجاع لكالنار ناركالثار ثاركالدار قافية الرحيق متى يؤرخها اخضراركأصمد على رأس السكونوكن حليفًا للقمرأشعل جنون القاتمين بكل ما ألهمتمن شغف بقربك للربيعوما تنزل من أغان في قرائين الوترهيا انتصرخذ أضلعي أشعل نهارًا مضمرًاخذ دمعتي الخرساء واشرب آخر الكلماتواسلك في عيوني معبرًاهيا انتصركن فكرة للصبح وأجعل من بطولتك السياققل إنما وجعي النبوة لا إله سوى العراقأبلغ عتابك للسماوات الكنودوكن بصبرك خالقًا للحلم للثوراتللقصص العجيبة(وانتصر)

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