بالفيديو.. مدير مكتب قائد عمليات البصرة يشكر المتظاهرين على تسليمهم ’’مسلح’’ اطلق الرصاص عليهم

2020/01/24 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

قدم مدير مكتب قائد عمليات البصرة العميد احمد المالكي، اليوم الجمعة، شكره الى متظاهري المحافظة بعد...





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