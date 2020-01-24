المالية النيابية: تأخّر إقرار الموازنة يهدد استمرار المشاريع

2020/01/24 | 18:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن الموازنة (الاثني عشرية) الحل البديل في حال تأخّر إقرار الموازنة التي ستلجئ إليه الحكومة.

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