الاتحاد الاوربي يمدد وقت الية تسوية منازعات الاتفاق النووي

2020/01/24 | 18:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، تمديد الوقت المتاح لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق النووي المنعقد في 2015 مع إيران في إطار آلية تسوية المنازعات التي فعّلتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

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