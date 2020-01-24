شاهد: وفاة ممثلة كويتية شابة بسبب “التنمر”.. تعرف على التفاصيل

2020/01/24 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، وفاة الفنانة الكويتية الشابة، دانة عباس الحيدر، اليوم ، الجمعة ، حيث كتبت العيدان ، عبر حسابها على موقع “تويتر”: ” انتقلت الى رحمة الله دانه عباس الحيدر انا لله و ان اليه لراجعون الله يرحمها و يغفر لها و يسكنها فسيح جناته وًيصبر اَهلها ادعولها..فالدعاء […]

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