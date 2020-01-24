شرطة البصرة يدفعون غرامة عامل بنغالي لإطلاق سراحه ويتكفلون بنفقات عودته لبلاده

2020/01/24 | 18:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن تبرع ضباط ومنتسبين في احد مراكزها، لعامل بنغالي كان محتجزاً لمدة 10 اشهر لمخالفته قانون الاقامة وعجزه عن دفع الغرامة المترتبة عليه.وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، انها "تتقدم بالشكر والتقدير للمقدم محمد السريح ضابط مركز شرطة الجهاد، وعددا من منتسبي المركز لموقفهم الإنساني بالتبرع لعامل بنغالي كان محتجزاً في المركز لمدة 10 اشهر لمخالفته قانون الإقامة وعجزه عن دفع الغرامة المترتبة عليه".وبينت أن "الضابط والمنتسبين دفعوا الغرامة المفروضة عليه وتكفلوا بنفقات عودته الى وطنه تعاطفاً معه ومع عائلته التي تنتظر عودته".واشارت الى أن "هذا التصرف ليس غريباً على أبناء البصرة التي طالما اشتهر أهلها بالطيبة وإكرام الغرباء ومساعدة المحتاجين الذين تقطعت بهم السبل وما فعله رجال مركز شرطة الجهاد هو امتداد لذلك في صورة ناصعة الطيبة والشهامة والكرم والغيرة العراقية الجنوبية البصرية".

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